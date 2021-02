Bensheim. Vor der 15. Auflage wird bei der beliebten Bensheimer Laufveranstaltung „Jog & Rock“ ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wie Christian Roth, einer der Hauptorganisatoren sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des ausrichtenden Vereins „Bensheim Marathon“, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, wird das Herz der verschiedenen Laufwettbewerbe nicht mehr in der Innenstadt schlagen, denn der Start-/Zielbereich wird in das Weiherhausstadion verlegt. Zudem sieht das neue Konzept keinen Halbmarathon mehr vor.

Obwohl es durchaus sein kann, dass „Jog & Rock“ wie im Vorjahr auch in 2021 abermals corona-bedingt abgesagt werden muss, „laufen unsere Planungen“, so Roth, „aber wir müssen noch einige Hausaufgaben machen, ehe wir an eine Ausschreibung denken können“. Die ersten Abstimmungsgespräche mit der Stadt Bensheim wurden in dieser Woche per Videokonferenz geführt, aber auch mit dem Hessischen Leichtathletikverband (HLV) „müssen wir uns noch intensiver in Verbindung setzen“. Schließlich sollen im Rahmen von „Jog & Rock“ erstmals Titelträger gekürt werden, nämlich die Landesmeister über fünf und über zehn Kilometer.

„Jog & Rock“ lockte alljährlich die Läufermassen an den Marktplatz – in diesem Jahr soll ein Umzug ins Weiherhausstadion erfolgen. © Neu

Offen ist vor allem aber auch noch der Austragungstermin, denn am angedachten und bereits online im „HLV-Laufkalender“ veröffentlichten 26. September (Sonntag) findet nun die Bundestagswahl statt – und von städtischer Seite will man eine Terminkollision vermeiden, gerade in Bezug auf die Hilfsdienste von Mitarbeitern, mit denen man ja auch gerne den Lauforganisatoren unter die Arme greifen möchte.

„Wir sind bemüht, mit neuem Konzept wieder eine Laufveranstaltung auf die Beine zu stellen, aber wir werden noch zwei, drei Wochen brauchen, ehe alles unter Dach und Fach ist“, erläutert Christian Roth: „Solange wir von allen Seiten kein grünes Licht haben, geben wir uns aber doch noch etwas bedeckt.“ Schließlich müssen mit dem neuen Wettkampfzentrum im Weiherhausstadion ganz neue Strecken ausgearbeitet werden.

Und gerade bei seinen gewünschten Streckenführungen musste „Bensheim Marathon“ mit dem Vereinsvorsitzenden Thomas Kraus an der Spitze immer wieder Abstriche machen. „Uns hat vor allem wehgetan, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr die Bundesstraße 3 queren durften. So wurden die Strecken ausschließlich in der Innenstadt immer eckiger und winkeliger“, so Roth, „das wurde für die Läufer immer unattraktiver, denn die Halbmarathonis mussten den Fünf-Kilometer-Kurs gleich viermal laufen. Und richtig schnell konnte der eckige Kurs natürlich auch nicht mehr gelaufen werden.“

Halbmarathon gestrichen

Mit dem Wechsel des Start-/Zielbereichs vom Marktplatz an den Stadtrand ins Weiherhausstadion wird diesem Thema nun erst einmal die Brisanz genommen. Und auf den Halbmarathonlauf wollen die Macher verzichten, „weil die Teilnehmerzahlen hier zuletzt sowieso nicht mehr gut waren“, so Roth, der sich aufgrund der anhaltenden Corona-Krise noch Sorgen um die Organisation von „Jog & Rock“ machen muss, die zum Großteil seine Firma übernommen hat. „Aber da wir im vergangenen Jahr nichts einnahmen, weil alle Sportcamps ausfielen, ist es fraglich, wie es mit der Firma weitergeht.“ Die Organisationskosten seien bislang durch Sponsorengelder gedeckt worden.

