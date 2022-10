Jetzt wollen die Lilien „eine perfekte Woche abrunden“

Darmstadt. Die Freude von Stürmer Philipp Tietz über den Pokalcoup gegen Borussia Mönchengladbach war grenzenlos. „Jetzt kann Bayern kommen“, schrie der Torschütze des SV Darmstadt 98 nach dem 2:1-Erfolg am Dienstagabend nach einer couragierten und starken Leistung auf dem Weg in die Kabine euphorisiert. Wer bei der Auslosung für das Achtelfinale nächster Lilien-Gegner wird, ist noch offen. Gewiss ist hingegen, dass der hessische Zweitliga-Tabellenführer jedem Spitzenclub das Weiterkommen schwermachen kann.

„Das war Fußball pur. Ich habe mir sehr gewünscht, eine Runde weiterzukommen. Heute wurde es wahr aufgrund einer sensationellen Truppe“, sagte Lilien-Cheftrainer Torsten Lieberknecht nach dem Achtelfinaleinzug, der letztmals vor zwei Spielzeiten gelang. Ungeachtet aller Begeisterung und dem Jubel der 15 850 Zuschauer, die bereits vom Endspiel am 3. Juni 2023 in Berlin sangen, war der Coach um Zurückhaltung bemüht. „Trotz der Freude über das Weiterkommen bleiben wir relativ nüchtern, weil unser Blick bereits in Richtung Freitag und Holstein Kiel geht“, sagte Lieberknecht. Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison geht es um die Verteidigung der Tabellenspitze als Zwischenetappe und den Bundesliga-Aufstieg als Ziel.

„Wir haben das Ding nicht irgendwie mit Glück gezogen, sondern speziell die Tore gut herausgespielt. Einfach ein toller Abend am Bölle“, befand Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen, der mit einigen Glanztaten wesentlich zum Erfolg im Merck-Stadion am Böllenfalltor beigetragen hat. „Wir haben uns nicht hinten reingestellt und gewartet, sondern wir waren aggressiv und mutig.“ Auch durch den 1:1-Ausgleich durch Luca Netz (48.) habe man sich nicht beirren lassen und mit dem Tor von Aaron Seydel (79.) gekontert. „Das war ein Highlight-Spiel für alle Beteiligten, aber unser tägliches Brot wartet nun gegen Kiel“, betonte Schuhen. „Und da möchten wir eine perfekte Woche abrunden.“

Darmstadt 98 ist nun seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen, davon elf Partien in Liga zwei. Die einzige Niederlage gab es am ersten Spieltag bei Jahn Regensburg. „Es macht riesigen Spaß momentan“, sagte Mittelfeldspieler Fabian Holland, der den Ausgang des Pokalduells als „absoluten Wahnsinn“ bezeichnete.

Eine große Enttäuschung hingegen war das Aus für Gladbachs Trainer Daniel Farke, der den Sieg und die Leistung der Darmstädter fair anerkannte. „Wenn Du in der Zweiten Liga Tabellenführer bist, gibt es keinen Qualitätsunterschied zu den Mannschaften im unteren Drittel der Bundesliga“, sagte Farke. „Ganz im Gegenteil: Da hast Du noch das Momentum und Selbstvertrauen auf deiner Seite, das Du nicht hast, wenn Du auf Platz sechs in der Bundesliga stehst.“ Deshalb sei die Niederlage zwar frustrierend aber „keine Blamage“.

Schiedsrichter Robert Schröder hat sich nach dem Spiel bei Daniel Farke für einen von ihm nicht gegebenen Elfmeter entschuldigt. „Der Schiedsrichter hat sich nach dem Spiel in der Kabine bei uns entschuldigt“, berichtete der 45-jährige Coach. Der Referee hatte in der 52. Minute beim Stand von 1:1, als Marcus Thuram am Fünfmeterraum von Jannik Müller am Trikot gezogen und danach mit einer Grätsche von den Beinen geholt wurde, nicht auf Strafstoß entschieden.

Für die Darmstädter war es nicht nur ein großer Fußball- und Freudentag, sondern auch ein weiterer Zahltag. Nach dem Einzug in die Runde der letzten 16 Clubs ist den Hessen eine DFB-Prämie von mehr als 800 000 Euro sicher. dpa