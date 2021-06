Jazztänzer der SSG Bensheim auch online erfolgreich

Bensheim. Still war es um die Tänzerinnen und Tänzer der DJK-SSG Bensheim geworden. Seit November ruhte – wie bei so vielen anderen auch – der Trainingsbetrieb. Auch die Wettkampfsaison 2020/2021 wurde in Anbetracht der Corona-Lage abgesagt.

Doch untätig waren die beiden Wettkampfmannschaften „Synergie“ und „Developé“ trotzdem nicht. Akribisch arbeiten die jungen Sportler zu Hause im regelmäßigen Online-Training an ihrer Technik und üben – so gut es im heimischen Wohn- oder Jugendzimmer eben möglich ist – weiterhin ihre Tänze ein. Auch die Fitness wird fleißig trainiert.

Die beiden Trainer sind begeistert, wie motiviert ihre Teilnehmer auch nach dieser langen Zeit immer noch sind. Vor allem zeigte sich diese Motivation beim vom Deutschen Tanzsportverband veranstalteten Solo-Frühling-Online-Wettbewerb. Insgesamt neun SSG-Tänzerinnen und ein Tänzer hatten sich für den Wettkampf in den Kategorien „Hauptgruppe Breitensport“, „Hauptgruppe II Breitensport“, „Hauptgruppe II Leistungssport“ sowie „Jugend Breitensport“ angemeldet. Gewertet wurde wie sonst auch nach den Regeln im Jazz und Modern/Contemporary von ausgebildeten Wertungsrichtern, nur eben am Bildschirm.

Gespannt fieberte man bei der SSG dem Ergebnis entgegen, schließlich sind diese Online-Wettkämpfe noch neu im Tanzsport und niemand wusste so genau, wie alles ablaufen würde. Umso erfreuter waren die SSG-ler über ihre Ergebnisse. Gleich sechs Bensheimer erreichten das Finale in ihrer jeweiligen Kategorie. Michael Litters, der einzige männliche Tänzer der beiden Gruppen, entschied sogar das Finale der Kategorie „Hauptgruppe II Leistungssport“ für sich. Weitere Teilnehmerinnen waren Anke Schönauer (3.), Alexandra Adler (4.), Theresa Meckel (5.), Amy Keil (5.), Marie Arnold (6.) , Laura Gärtner, Kira Wachall, Eva Sterzelmaier und Katharina Volk.

Mit dem Erreichen der Lockerungsstufe 2 läuft der Trainingsbetrieb bei der SSG-Tanzabteilung wieder „normal“ und „live“. Wenn möglich, können auch Interessierte zum Probetraining kommen. red