Jamila Coban überragt beim TuS

Zwingenberg. Der Höhenflug des TuS Zwingenberg geht weiter: Durch einen überzeugenden 34:27 (17:15)-Erfolg beim Tabellennachbarn FSG Odenwald bleibt das Team von Trainer Renato Ribic ungeschlagen und verbesserte sich mit nun 7:1 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. „Heute hatten wir allerdings auch einige Unkonzentriertheiten im Spiel und uns damit das Leben selbst etwas schwergemacht. Umso stärker war es dann, wie sich meine Mannschaft in der letzten Viertelstunde da wieder rausgekämpft hat“, freute sich der TuS-Coach.

Nachdem Zwingenberg in der ersten Hälfte schon deutliche Vorteile hatte, schmolz die Fünf-Tore-Führung bis zur Pause auf zwei und nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgeberinnen sogar der 17:17-Ausgleich (34.). Für den TuS spricht, dass man sich nicht aus dem Konzept bringen lässt: Die Deckung steigerte sich und daraus resultierten einige Konter über die erste und zweite Welle. Über 20:17 und 25:20 (46.) baute die Ribic-Sieben ihren Vorsprung wieder aus und legte auch nach dem 30:25 (54.) noch einmal bis zum 34:27-Endstand zu.

Herausragende Spielerin an diesem Abend war die junge Jamila Coban: „Nicht nur wegen ihrer zwölf Tore“, so Ribic, „sondern von ihrer gesamten Spielweise war sie heute dominant.“ Insbesondere das Zusammenspiel mit der ebenfalls starken Kreisläuferin Nadine Hanske lobte der Trainer. „Es war aber insgesamt eine starke Leistung und jede einzelne hat einen guten Job gemacht. Besonders die Abwehr, in der wir leidenschaftlich gearbeitet haben, hat mir sehr gut gefallen.“ – TuS-Tore: Jamila Coban (12/8), Sibylle Droll, Nadine Hanske (je 6), Lena Wienand, Mirela Kaczynska (je 3), Franziska Ponzi (2), Lisa Marschall, Sarah Basic (je 1). mep