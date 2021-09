ISC-Neustart in Rodau

Kreisliga A. Zwei Spiele musste der ISC Fürth wegen zahlreicher Corona-Fälle in der Mannschaft und im Umfeld pausieren und für den Re-Start mit der Partie beim SC Rodau (So. 15.30 Uhr) sind die Voraussetzungen nicht allzu gut, wie Sprecher Teoman Asar bestätigte. Nach der Zwangspause befinden sich einige Spieler durch die Häufigkeit der aufgetretenen Coronafälle noch immer in Quarantäne. Es konnte nicht trainiert werden. Zudem hat der ISC immer wieder Probleme mit den Platzverhältnissen in Rodau. mk

