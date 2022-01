Interner Test bei den Lilien

Darmstadt. Heute Vormittag (3.) startet Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 mit einer Trainingseinheit am Merck-Stadion (Böllenfalltor) in die Vorbereitung auf die verbleibenden 16 Spieltage der Saison 2021/22. Zwei Tage später steht dann der erste Wettkampf im neuen Jahr an, wenn sich die Lilien in einem internen Testspiel messen werden.

Direkt im Anschluss geht es für den Tross um Chefcoach Torsten Lieberknecht in ein Mini-Trainingslager: Vom 5. bis 8. Januar schlagen die Südhessen im Golfhotel Gernsheim ihre Zelte auf – trainiert wird in gewohnter Umgebung am Böllenfalltor. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel 2022 findet am kommenden Samstag (8.) um 15.30 Uhr im heimischen Merck-Stadion gegen den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk statt. Eine Woche später geht es an gleicher Stätte gegen den Karlsruher SC (20.30 Uhr) erstmals in 2022 um Liga-Punkte.

Optimale Bedingungen vor Ort

„Wir haben uns aufgrund der optimalen Bedingungen hier vor Ort aus organisatorischen Gründen dazu entschlossen, unsere Winter-Vorbereitung komplett in der Region abzuhalten“, so der Sportliche Leiter der Lilien, Carsten Wehlmann: „Dank der Rasenheizung auf unserem Trainingsplatz und des Kraftraums im Funktionsgebäude ist ein Trainingslager andernorts nicht notwendig – zumal wir dadurch keine zusätzlichen Trainingstage durch eine An- und Abreise verlieren.“ red