Internationale Elite in der Festhalle

Frankfurt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause werden Dressur- und Springreiter von Donnerstag bis Sonntag wieder beim internationalen Frankfurter Festhallenturnier an den Start gehen. Dazu gehört im Dressurviereck die derzeitige Nummer eins der Welt, Jessica von Bredow-Werndl aus dem bayerischen Aubenhausen, sagte Carsten Rotermund von der Turnierleitung am Dienstag.

Die Olympiasiegerin von Tokio wird auf ihrem Pferd Ferdinand in der Grand-Prix-Tour dabei sein. Konkurrenz aus dem eigenen Land bekommt sie unter anderem von der derzeitigen Nummer drei der Weltrangliste, Isabell Werth aus Rheinberg, sowie von Dorothee Schneider aus Framersheim und Matthias Alexander Rath aus Kronberg.

Rath veranstaltet gemeinsam mit seiner Familie das Frankfurter Turnier. „Wir haben in der Dressur und im Springen ein tolles Starterfeld“, sagte er. So gehen im Springen unter anderem die Mitglieder des Championats-Kaders Christian Ahlmann (Marl), Marco Kutscher (Riesenbeck), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld), Carsten-Otto Nagel (Wedel) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) in den Parcours. Höhepunkt für die Springreiter ist der mit 70 000 Euro dotierte Große Preis am Sonntagnachmittag.

„Hessentag“ zum Auftakt

Die Veranstalter hoffen für diese 49. Auflage des Turniers auf ähnliche Besucherzahlen wie bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2019. Damals war mit knapp 50 000 Zuschauern ein neuer Besucherrekord notiert worden. Den Auftakt macht am Donnerstag ab 8 Uhr traditionell der „Hessentag“, bei dem die besten hessischen Reiter in den Disziplinen Springen und Dressur ihr Können unter Beweis stellen. Zur Abendveranstaltung gehört ab 18 Uhr ein Schau-Wettkampf der hessischen Reitvereine sowie das Teamspringen der Kreisreiterbünde mit Springen der Klassen L, M** und S*. dpa