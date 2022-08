Intensiv für Darmstadt 98

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 kann mit Selbstvertrauen in das nächste Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13 Uhr) gegen den Tabellendritten 1. FC Heidenheim gehen. Vier Siege aus fünf Partien geben dem Liga-Zweiten Rückenwind. „Durchpusten kannst du in dieser Liga nicht. Du musst dich direkt wieder prüfen lassen“, meinte gestern Trainer Torsten Lieberknecht angesichts der nächsten schweren Aufgabe. „Heidenheim ist die lautstärkste Truppe der 2. Liga und sie spielen einen sehr intensiven Fußball. Wir brauchen neben Intensität auch die nötige Ruhe.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennoch hat Lieberknecht nach dem guten Lauf der Lilien viel Freude an seiner Arbeit und wenig Grund zum Klagen: „Ich genieße jeden Spieltag, allein schon die Anfahrt zum Bölle. Im Bus merkt man, dass sich die Jungs wahnsinnig aufs Heimspiel freuen. Ob mittags oder unter Flutlicht: Grundsätzlich ist es immer etwas Besonderes, hier ein Spiel bestreiten zu dürfen.“

Allerdings muss der Coach auf Klaus Gjasula (gesperrt) verzichten. Nach einer Blinddarm-OP ist Linksverteidiger Emir Karic wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und darf sich ab nächster Woche wieder bewegen. Zurück im Mannschaftstraining ist Clemens Riedel, der wegen einer Sprunggelenkverletzung lange pausieren musste. lhe