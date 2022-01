Ines Ivancok verlässt die Flames im Sommer

Bensheim. Die Personalplanungen bei der HSG Bensheim/Auerbach für die Saison 2022/23 in der Frauenhandball-Bundesliga schreiten weiter voran. Rechtsaußen Sarah Dekker hat ihren auslaufenden Vertrag bei den Flames um ein weiteres Jahr verlängert. Dagegen wird Ines Ivancok die HSG am Saisonende nach drei erfolgreichen Jahren verlassen.

Die 23-jährige österreichische Nationalspielerin kam 2019 von der SG BBM Bietigheim an die Bergstraße. Mit bisher 41 Toren ist Ines Ivancok in dieser Runde die beste Feldtorschützin der Flames, sie sucht aber für die neue Saison nach einer neuen Herausforderung.

„Zuerst einmal möchte ich mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Fans und am meisten bei allen Spielerinnen für tolle drei Jahre bei den Flames bedanken. Es gab viele Höhen und einige Tiefen, aber zusammen haben wir alles gemeistert“, sagt Ivancok zu ihrer Zeit in Bensheim: „In diesen drei Jahren habe ich sehr viel dazugelernt, sportlich, aber vor allem auch menschlich. Schade, dass ich die letzten zwei Jahre nicht mehr die Möglichkeit hatte, in einer vollen Weststadthalle spielen zu können. Jetzt ist aber erstmal wichtig, die Saison erfolgreich abzuschließen, und ich werde jedes weitere Spiel genießen.“

Jörg Hirte, Leiter Administration bei den Flames, sagt zum Abgang von Ines Ivanok: „Wir freuen uns für Ines, dass sie nach der guten Entwicklung, die sie bei den Flames an der Bergstraße in den letzten Jahren gemacht hat, nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere geht. Noch wollte sie uns nicht verraten, wohin sie ihr Weg führen wird. Wir bedanken uns für ihre erfolgreiche Zeit bei uns und drücken ihr die Daumen für ihre Zukunft.“

Die 20-jährige Niederländerin Sarah Johanna Dekker kam 2019 von der Handbalvereniging Westfriesland SEW (Handballvereinigung SEW) an die Bergstraße. Sie vertrat 2019 die Niederlande bei der U19-Europameisterschaft der Frauen, wo sie die Silbermedaille gewann. Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm ist glücklich darüber, ihre Linkshänderin in ihrem Kader für die kommende Saison zu haben: „Dekki hatte richtig gute Angebote, auch von Top-Clubs, und ich bin froh, dass wir sie noch ein weiteres Jahr bei uns haben. Ich glaube aber auch, dass dieses weitere Jahr bei uns für Dekki gut ist. Sie kann hier noch viel Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln und ihre Leistung bestätigen, da sie Anfang der Saison noch verletzt war.“

Sarah Dekker entwickelte sich in den letzten Jahren bei den Flames zu einer der Leistungsträgerinnen und ist flexibel auf der rechten Seite einsetzbar. In dieser Saison brachte sie es schon auf 24 Torerfolge. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei den Flames. Es macht richtig viel Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen. Wir haben eine coole Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen“, sagt Sarah Dekker: „Und wir haben noch ganz viel Luft nach oben. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich mich hier persönlich und handballerisch weiterentwickeln kann.“

„Sarah hat sich in den Jahren, seit denen sie bei uns ist, hervorragend entwickelt. Sie ist auf Rechtaußen sehr effizient und es ist eine Freude, sie spielen zu sehen. Die Gespräche waren sehr angenehm und wir freuen uns sehr, dass sie uns noch ein weiteres Jahr erhalten bleibt“, freut sich Jörg Hirte über den weiteren Verbleib von Sarah Dekker. red