In zehn Minuten stellt Fehlheim auf Sieg

Letztlich souverän löste Gruppenliga-Spitzenreiter VfR Fehlheim die Auswärtsaufgabe beim Schlusslicht FV Mümling-Grumbach: Der 6:1-Erfolg war für das Team von Trainer Sascha Huy der zwölfte Sieg im 13. Liga-Spiel. „Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie, die Jungs machen das wirklich herausragend“, lobte Björn Babutzka, Sportlicher Leiter des VfR, seine Mannschaft.

Der erste Abschnitt lief anfangs nicht wie gewünscht für den Favoriten. Der schwer bespielbare Platz verhinderte das schnelle Kombinationsspiel. Zudem standen die Gastgeber in der Defensive zunächst stabil. Erschwerend hinzu kamen bei Fehlheim zwei Verletzungen, die Umstellungen nötig machten. Luke Steinmetz wurde vor der Pause durch Evangelos Politakis ersetzt, kurz nach dem Wechsel kam Niclas Kupka für Alexander Butz. „Wir haben uns gegen alle Widerstände durchgesetzt“, so Babutzka. Die VfR-Führung, die Butz und Politakis vorbereitet hatten, glich der FV per Handelfmeter aus. „Danach war zehn Minuten richtig Feuer im Spiel“, so Babutzka. Nachdem der Primus zum 4:1 nachlegte, war die Sache frühzeitig entschieden. „Immer wenn wir schnell kombiniert haben, sind wir zu Chancen gekommen“, berichtete Babutzka. In den Schlussminuten erhöhten Lortz und Politakis per Foulelfmeter standesgemäß auf 6:1 für Fehlheim.

VfR Fehlheim: Ries - Riccardo Zocco, Melzer, Steinmetz (33. Politakis), Fritsche, Presti, Lortz, Soltic, Butz (53. Kupka), Rettig, Ramonas.

Tore: 0:1 Melzer (33.), 1:1 Rus (51., Handelfmeter), 1:2 Fritsche (60.), 1:3 Rettig (66.), 1:4 Presti (70.). 1:5 Lortz (84.), 1:6 Politakis (87. Foulelfmeter) - Schiedsrichter: Braun (Frankfurt). - Zuschauer: 100. - Beste VfR-Spieler: Zocco, Politakis, Fritsche. eh

