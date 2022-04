In der Nachspielzeit schlägt Krause zu

Bergstraße. Die Tvgg Lorsch hat mit Glück die Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga verteidigt. Vieles sprach im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern für eine Punkteteilung, die hätte dem Spielverlauf auch durchaus entsprochen, zumal die Gäste mit dem Ablauf der regulären Spielzeit durch Till Krieger zum überfälligen 1:1-Ausgleich kamen. Die „Turner“ hatten aber das Glück auf ihrer Seite und Benni Krause erzielte in der Nachspielzeit (90.+4) den 2:1-Siegtreffer.

„Ein glücklicher und schmeichelhafter Sieg für uns“, konstatierte Hans-Jürgen Lebert dann auch ohne Umschweife. Das Lorscher Vorstandsmitglied sprach von einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der seine Tvgg durchaus optische Vorteile besaß und nach einem frühen Treffer von Dominik Konietzny (17.) zur Pause nicht unverdient mit 1:0 in Führung lag.

Der zweite Spielabschnitt ging dann klar an die Gäste, die auf den Ausgleich drängten, dem aber zunächst ein guter Lorscher Schlussmann Tim Albert gegenüberstand. Als dann Krieger (90.) zum 1:1 getroffen hatte, hatten sich Lebert und wohl auch die meisten Zuschauer mit einem Remis angefreundet, doch dem machte Krause einen Strich durch die Rechnung.

Tvgg Lorsch: Albert – Stöckmann, Reinke (89. Bolz), Dingeldey, D’Ignoti, Konietzny (61. Sommer), Krause, Zöller, Leipert (63. Pfaff), Bersch, Reiter.

Tore: 1:0 Konietzny (17.), 1:1 Krieger (90.), 2:1 Krause (90.+4). - Schiedsrichter: Sen (Groß-Gerau). - Zuschauer: 120. - Beste Spieler: Albert, Krause / Hofmann. net

SV Fürth – Olympia Lorsch 0:2. Die Olympia hält sich durch diesen Dreier ihre Chancen im Aufstiegsrennen weiterhin offen. Der Sieg entspricht den Spielanteilen und hätte auf Grund eines deutlichen Chancenübergewichts noch klarer ausfallen müssen. „Das war eine souveräne Vorstellung, der Mannschaft, die klar den Ball und Gegner beherrscht hat. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann die Chancenverwertung. Da haben wir einfach wieder zu viele klare Möglichkeiten liegen lassen, Fürth kam während der gesamten Spielzeit zu keiner einzigen zwingenden Torchance, so dass unser Sieg nie in Gefahr war“, berichtete nach dem Schlusspfiff Olympia-Funktionär Bekir Ilhan.

Olympia Lorsch: Nolte – Edam, Krämer, Georgi, Holdschick, Hinz, Halfar, Röhrig, Schmitt, Gölz, Dorval. - Eingewechselt: Lindner, Faecke, Yacoub.

Tore: 0:1 Holdschick (17.), 0:2 Dorval (70.). - Zuschauer: 120. Beste Spieler: keine / keine. net

Vier Tore bis zur Pause reichen

SSV Reichenbach – VfR Bürstadt 4:1. Ein wichtiger Erfolg für die Lautertaler gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Der Heimsieg des SSV war schon zur Pause so gut wie eingetütet. Da führten die Reichenbacher verdient mit 4:0 und hatten in der ersten Halbzeit eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Im zweiten Spielabschnitt ließen es die Gastgeber dann ein wenig zu lässig angehen, was Peter Gehrisch nicht gefiel.

„In der ersten Hälfte haben wir uns so präsentiert, wie es sich für eine Mannschaft gehört, die gegen den Abstieg kämpft. Die Zweikämpfe wurden angenommen, jeder war konzentriert und wir haben uns Chancen erspielt und diese dann auch konsequent genutzt. Nach dem Seitenwechsel haben wir wohl im Gefühl des sicheren Sieges die Zügel schleifen lassen, zum Glück waren die Gäste aber so schwach, dass es nur zum Ehrentreffer gereicht hat. Stärkere Gegner hätten dies ausgenutzt“, berichtete der SSV-Abteilungsleiter.

SSV Reichenbach: Schmitt - Arslan, Kaffenberger, Schmidt, Reqica, Ramadani, Laux, Derigs, Güngör, Greiß, Kator. - Eingewechselt: Sogukcesme, Angelone, Lauer.

Tore: 1:0 Ramadani (10.), 2:0 Güngör (14.), 3:0 Kator (21.), 4:0 Derigs (38.), 4:1 Hodzic (54.). - Schiedsrichter: Barbu (Offenbach). - Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Derigs / keine. net

VfL Birkenau – St. Heppenheim 2:2. In einem zerfahrenen Spiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht enttäuschte der VfL. „Es ist fatal, dass bei uns vorne wieder Florian Frölich ausgefallen ist, da sind wir doch zu harmlos “, befand Thomas Schmitt, der Pressewart der Birkenauer. Heppenheim machte es gut und ging früh in Führung. Dazu hatte Ahmet Tuby noch einen Pfostenschuss in der ersten Hälfte für die Starkenburgia.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gäste mit dem 1:2 den besseren Start. Als Felix Möck das 2:2 für den VfL schoss, schien Birkenau die Partie drehen zu können. Doch Wichai Schäfer hatte mit einem Lattenschuss Pech (75.) und Kadir Kapucu scheiterte völlig frei am Heppenheimer Torhüter Burak Kardogan (81.).

St. Heppenheim: Kardogan – Schmidt, Wadowski, Schuchmann, Guthier, Delgado Junior, Vanasco Tremper, Tubay, Bezouska, Ceylan. – Eingewechselt: Kryeziu, Konyali, Rahimi.

Tore: 0:1 Guthier (8.), 1:1 Morr (25.), 1:2 Wadowski (50.) 2:2 Möck (60.). – Zuschauer: 80. bore/ü