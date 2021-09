In der Bezirksoberliga läuft’s

Heppenheim. 0:9, 2:9 – mehr war für Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim am Doppelspieltag zum Saisonstart nicht drin. Dafür ist zumindest bei der zweiten und dritten Mannschaft der Knoten geplatzt. Beide gewannen in der Bezirksoberliga ihre Partien.

Hessenliga: TTC Elz – TTC I 9:0. Auch in bester Besetzung wären die Punkte bei den Gastgebern, die zu den Top drei der Liga zählen, geblieben. Am Ende traten die Heppenheimer sogar nur mit fünf Spielern an; der ungleiche Kampf war bereits nach 69 Minuten beendet. Nicht einen Satzgewinn ließen die Hausherren zu.

Hessenliga: TTC I – SG Anspach 2:9. Trotz des deutlichen Ergebnisses zeigte der TTC wesentlich mehr Gegenwehr als am Vortag. Taktisch klug agierte Max Hay im ersten Einzel gegen Menzel und sicherte sich in vier Sätzen den Sieg. In der Mitte überzeugte Maximilian Schaumann mit einem glatten 3:0 gegen Volkmann. In den Spitzeneinzeln der zweiten Runde drängte Hay Bauer in den fünften Durchgang, verlor aber 5:11.

Bezirksoberliga: TTC II – TSV N.-Ramstadt II 9:4. Den Grundstein für den Erfolg legte der TTC in den Doppeln gelegt. Stribrny/Kessler drehten dabei ein 0:2. – TTC-Punkte: Stribrny/Kessler, Rohde/Harpe, Klicks/Nacimiento, Stribrny (2), Rohde, Klicks (2), Nacimiento.

Bezirksoberliga: TTC III – TG Obertshausen II 9:5. Zweites Spiel, erster Sieg für die Heppenheimer, die auf Mannschaftsführer Phillip Wingert verzichten mussten. Auch die Gäste traten mit Ersatz an, hatten jedoch an Position eins den langjährigen Regionalligaspieler Surnin im Aufgebot. Die 2:1-Führung aus den Doppeln baute der TTC auf 6:3 aus. Im Spitzeneinzel war Uwe Schulz gegen Surnin chancenlos. Über fünf Sätze kämpfte Daniel Zeißler die ehemalige Drittligaspielerin Rocheteau nieder. Phil Harpe lieferte mit dem 3:1 gegen Karl den Matchball für Fabian Zierer, den dieser mit 11:4, 9:11, 14:16, 11:6, 12:10 gegen Stickler zum Sieg verwandelte. – TTC-Punkte: Zeißler/Harpe, Druffel/Zierer, Schulz, Zeißler, Druffel, Harpe (2), Zierer (2).

Bezirksliga: TSV Ellenbach – TTC IV 9:1. Im Duell der Materialspieler holte Thomas Kroboth gegen Kross nach 0:2-Rückstand den Ehrenpunkt. In der Mitte hatte Torsten Elbert gegen Arnold einen weiteren Erfolg auf dem Schläger, konnte aber keinen seiner drei Matchbälle im fünften Satz nutzen.

Kreisliga: SV BW Beedenkirchen – TTC V 9:1. Beim Stande von 0:5 holte Helmut Lehmann gegen den Jugendlichen Diepold den einzigen Zähler. - Punkte für Beedenkirchen: Reinig/Manske, Goder/Kaffenberger, Diepold/Kandt, Reinig (2), Goder, Kaffenberger, Manske, Kandt. drei