Bergstraße. Cristian Ballweg sitzt in diesen Tagen, wo Reisen nicht besonders angebracht scheint, des Öfteren auf gepackten Koffern. Der 25-Jährige ist dienstlich unterwegs, als Fußball-Schiedsrichter regelmäßig in der Regionalliga Südwest Chef auf dem Platz und zudem seit August 2019 in der Dritten Liga als Assistent im Einsatz. Ballweg ist damit einer der wenigen Referees, die sich auch in Corona-Zeiten nicht über mangelnde Arbeit beklagen und ihrem Hobby ungehindert nachgehen können.

Der Zwingenberger pfeift für die SFG Bickenbach. Er ist derzeit der erfolgreichste Unparteiische der Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße und gehört dem Perspektivkader an, mit dem der Deutsche Fußball-Bund potenzielle Nachwuchstalente für Liga drei frühzeitig sichtet. „Das ist eine große Ehre“, freut sich Ballweg über die Wertschätzung seiner in den vergangenen Jahren gezeigten Leistungen.

Der Zwingenberger Cristian Ballweg hat es schon zu Einsätzen als Schiedsrichter-Assistent in der 3. Liga geschafft. © Ballweg

Seit 2018 hat er mehr als 20 Regionalligaspiele geleitet, stand auch in der Verantwortung, als im Oktober 2018 beim Spiel Wormatia Worms – FK Pirmasens (1:1) ein Wormser Zuschauer über den Zaun kletterte und Gästetrainer Peter Tretter attackierte. Ballweg hatte das Spiel zwölf Minuten unter-, aber nicht abgebrochen. „Das war eine skurrile Situation“, erinnert er sich. Angenehmer war da die Begegnung mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark, der bei einem Assistenteneinsatz Ballwegs vorbeischaute, Tipps und Tricks für weitere Spielleitungen gab.

Live ist vieles anders

Einer der größten Unterschiede zwischen Liga drei und der Regionalliga sei die Medienpräsenz, so der Unparteiische: „Da gibt es Liveübertragungen, Vor- und Nachberichte, Interviews und rund um den Platz stehen Kameras. Jede knifflige Szene ist auflösbar.“ Auch der zeitliche Aufwand ist nicht vergleichbar. Anreise einen Tag vor dem Spiel, Übernachtung im Hotel, zwei Stunden vor Anpfiff Präsenz im Stadion, dazu die Nachbereitung: „Ein 90-minütiges Spiel wird durchaus schon mal 60 oder 90 Minuten besprochen, meist mit einem Schiedsrichtercoach, einem erfahrenen Unparteiischen, der nicht selten in den Bundesligen zum Einsatz kam.“ Schiedsrichter diskutieren dann wie Fans die kniffligen Einzelszenen. Aber so lange Nachbereitungsgespräche, sagt Ballweg, seien nicht die Regel.

Ist ein Kreisliga-Spiel im Vergleich dazu eine Entspannung? Spiele auf Kreisebene habe er, abgesehen von dem ein oder anderen Pokalspiel, keine mehr geleitet, bekennt Ballweg, der seit 2008 Schiedsrichter ist. Man könne aber auch hier nicht von Entspannung sprechen: „Schließlich ist der Pokal ein Höhepunkt für jeden Teilnehmer und zudem durch die Flutlichtatmosphäre von Anspannung aller Beteiligten geprägt.“ Solche Einsätze sind für den jungen Schiedsrichter vor allem in punkto Spielgeschwindigkeit und Spielerverhalten eine Umstellung. Das unterscheide sich doch arg von Regional- oder Ditter Liga.

Über Liga drei stehen Zweite und Erste Bundesliga. Zwei Stufen – ein Ziel? „Ich bin 25 Jahre alt und habe sicherlich noch die Möglichkeit, in die DFB-Spielklassen aufzusteigen. Das ist natürlich ein Traum und Ziel zugleich, welcher zum Greifen nah ist“, bekennt Cristian Ballweg, dessen Vater Jörg es als Unparteiischer bis in die Oberliga brachte.

Körperlich ist der Zwingenberger bereit für Liga drei. Zwei- bis dreimal die Woche heißt es für den Physiotherapeuten Kraft- und Athletik-Training, dazu kommen Ausdauerläufe und Sprinttrainings. Voraussetzung, dass der Traum weiterlebt: der Aufstieg vom Assistenten zum Spielleiter in der Dritten Liga. Das entscheidet zum Saisonende eine Kommission des Süddeutschen Fußball-Verbandes. „Das einzige, das ich beeinflussen kann, ist meine persönliche Leistung, an der ich Woche für Woche durch Training und analysieren der Spiele arbeite.“ Denn, das weiß auch Ballweg: Mehr als sich durch konstant gute Leistungen anbieten kann man nicht, die finale Entscheidung treffen andere. all

