Im Ukraine-Look auf dem Nürburgring

Zwingenberg. Der Motorsportler Florian Quante hat sich darauf spezialisiert, in seiner Zwingenberger Werkstatt Serienfahrzeuge in wettbewerbstaugliche Rennwagen umzurüsten und diese dann auch instand zu halten. Nun hat er mit seinem Team aus einem neuen BMW 330i einen „Rennboliden“ gebaut, der am heutigen Samstag beim Saisonauftakt zur Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) auf der Nordschleife zum Einsatz kommen soll.

Das besondere ist, dass damit auch ein Zeichen für den Frieden gesetzt wird. Der BMW wurde mit der ukrainischen Flagge „foliert“, dazu kommt eine Friedenstaube auf der Motorhaube. Auf die Seitenteile soll im Rennen noch der Spruch stehen: „Kämpfen sollte man nur um Platzierungen“. red/Bild: Quante

