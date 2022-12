Im Tabellenkeller in die Pause

Der VfR Fehlheim geht in der Tischtennis-Regionalliga West als Tabellenvorletzter in die kurze Weihnachtspause. Das löst bei den Verantwortlichen nachvollziehbar keine Begeisterung aus, zumal man vor Saisonbeginn – wissend um die hohe Leistungsdichte der Klasse – dennoch einen Platz in ungefährdeteren Regionen angepeilt hatte. Der Doppelheimspieltag zum Abschluss der Vorrunde zeigte, dass die

...