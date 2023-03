Im Juli gibt es wieder Bensheimer Stadtmeisterschaften

Ein Anfang ist gemacht: Nach drei Jahren Corona-Pause dürfen sich die Fußball-Fans in Bensheim wieder auf die Stadtmeisterschaften mit ihren zahlreichen Lokalderbys freuen, sowohl im Sommer im Freien als auch im Winter in der Halle. In einer gemeinsamen Sitzung haben sich die Vereine auf einen Neuanfang geeinigt und zugleich die Ausrichter für die nächsten Jahre festgelegt. Den Anfang macht im

...