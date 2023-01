Im Jubiläumsjahr wurde endlich der Aufstieg gefeiert

Bensheim. Mit der Meisterschaft in der Verbandsliga und dem Aufstieg in die Hessenliga erklomm die erste Badminton-Mannschaft des TV Bensheim die nächste Stufe auf der Erfolgsleiter. Und das passend zum 50-jährigen Bestehen der Abteilung, die 1972 von einigen Enthusiasten gegründet worden war und sich schnell zu einer der größten in Hessen entwickelt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Saison 2010/11 war die TVB-Erste als Meister der damaligen Bezirksklasse in die Verbandsliga aufgestiegen; dort ging es zunächst einige Jahre um den Klassenerhalt. Im Jahr 2017 setzte sich die Mannschaft mit den seitherigen Spieler Matthias Schmitzer und Constanze Ernst, den „Eigengewächsen“ Alexander Heinrich, Stefanie Schmidt und Marcel Thöne sowie dem Neuzugang Marvin Schröder aus Auerbach neu zusammen. Als neues Ziel wurde der Aufstieg in die Hessenliga angestrebt, zunächst aber zweimal knapp verpasst.

Durch Rückschläge gestärkt

Die Rückschläge stärkten indes den ohnehin starken Teamgeist der Mannschaft. Nach der wegen der Corona-Pandemie abgesagten Saison 2020/21 stand das Ziel wieder auf dem Plan aller Spieler. Es wurden neue Trainingspläne geschmiedet und sich in Extraeinheiten gequält. Scheinbar mit Erfolg. Nach dem erfolgreichen Start in die Saison erlitten die Bensheimer den ersten Dämpfer durch ein Unentschieden. Hatte der Aufwand sich doch nicht gelohnt? Durch die kleinen Zweifel befeuert, war der Kampfgeist der Mannschaft erst richtig geweckt und mit viel Engagement spielte der TVB nun auf. Die Erfolge sprachen sich herum, nicht nur im Verein, und es kamen mehr Zuschauer zu den Heimspielen. Schließlich wurde schon vorzeitig die Meisterschaft eingetütet. Der TVB ging mit 24:4 Punkten ins Ziel vor dem BV Darmstadt (20:8), gegen den es letztlich die einzige bedeutungslose Niederlage gab.

Mehr zum Thema Bensheimer Sportlerwahl Auch als Seniorin ist Christine Krüll weiter auf Titeljagd Mehr erfahren

Die Meistermannschaft im Porträt:

Constanze Ernst: Die „Dame für die Punkte“, im Doppel und im Mixed vor allem am Netz. Als kreativer Kopf zaubert sie auch neben dem Spielfeld ihren Mannschaftskollegen ein Lächeln ins Gesicht.

Alexander Heinrich: Der Kämpfer. Mit seiner „Smashhärte“ lässt er die Abwehr der Gegner alt aussehen. Wenn das nicht hilft, läuft er seine Gegner kaputt.

Stefanie Schmidt: Die Stimmungsmacherin. Mit Conny seit Jahren das eingespielte Doppel in Bensheim. Steffis Cross-Bälle sind sowohl im Doppel als auch im Einzel gefürchtet und führen oft direkt zum Punkt.

Matthias Schmitzer: Der Anführer, der Ansprechpartner der Mannschaft. Eine sauber durchgeplante Saison mit allem drum und dran ist, was Matthias bereits neben dem Feld klar macht. Mit seinen Finten lässt er die Gegner oft ins Leere laufen.

Marvin Schröder: Der Stratege. Als Psychologe kann Marvin die Dinge gut durchdenken und seine Gegner im Spiel wie ein offenes Buch lesen. In seinen Spielen und als Coach hat Marvin immer eine passende Strategie bereit.

Marcel Thöne: Der Import. Als gebürtiger Bensheimer ist die Heimatbindung trotz Studiums im Norden des Bundeslandes stark. Marcel reist oft für die Spiele an, um die Mannschaft zu vervollständigen. Bei ihm sind zwei Sachen sicher: der Punkt aus dem Mixed und ein lustiger Spruch nach dem Sieg.

Ersatz: Die Kernmannschaft hat sich nun schon einige Jahre zusammengeschweißt und letzten Endes auch den Aufstieg in die Hessenliga geschafft. Auch wenn die Mannschaft sich als Dream-Team sieht, ist sie sehr froh, in einzelnen Spielen tatkräftige Hilfe von Elisa Scheele, Michael Niederle, Chiara Tempel und Brit Köhler erhalten zu haben. Insbesondere Elisa hat sich in der Aufstiegssaison so gut bewährt, dass sie nun in der Hessenliga fester Bestandteil der Mannschaft ist und im Dameneinzel die Gegnerinnen übers Feld scheucht. red