Im Reigen der Bergsträßer Derbys in der Handball-Bezirksoberliga der Männer ist schon wieder die HSG Bensheim/Auerbach dran; diesmal mit der Auswärtsaufgabe beim SV Erbach. Die Partie, die am Samstag um 19.15 Uhr in der Mehrzweckhalle angepfiffen wird, hat in dem dicht gestaffelten Mittelfeld den Charakter eines Verfolgerduells.

Der Tabellensechste (10:8 Punkte) empfängt den Vierten

...