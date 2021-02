Lindenfels. Christoph Ihrig wird neuer Trainer der ersten Mannschaft des Fußball-A-Ligisten SV Lindenfels, das gab der Verein gestern bekannt. Der 36-Jährige fungierte bisher als Co-Trainer von Thomas Felber, der die Lindenfelser kürzlich darüber informiert hatte, dass er sein Engagement im Sommer beenden wird.

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph jemanden gefunden haben, der Mannschaft und Verein sehr gut kennt und als Trainer den nächsten Schritt seiner Fußballer-Laufbahn gehen möchte. Alle im Verein wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe alles Gute und viel Erfolg“, sagte Peter Schneider, der Vorsitzende des SV Lindenfels. Von Anfang an sei es beabsichtigt gewesen, Ihrig an die Trainerposition heranzuführen. Da es menschlich und sportlich passe, sei dies nun der logische Schritt.

2019 vom FC Fürth gekommen

Für Christoph Ihrig (Bild: Neu) ist es die erste Station als hauptverantwortlicher Trainer. Der Torjäger begann in der JSG Lörzenbach/Mitlechtern, lief dann bei den Senioren lange Jahre für den FSV Zotzenbach (beim A-Liga-Aufstieg in der Saison 2007/08 erzielte er 45 Tore) und den FC Fürth auf. Dort sammelte er Erfahrungen in Gruppenliga und Verbandsliga. In der Saison 2018/19 stieg er beim FC Fürth II ins Trainergeschäft ein und kam vor zwei Jahren auf Initiative von Thomas Felber nach Lindenfels.

Dieser hatte 2018 den SVL übernommen und mit der Mannschaft im ersten Jahr den achten Platz, in der Corona-Abbruch-Saison 2019/20 den zehnten Platz belegt. In den fünf absolvierten Spielen der neuen Runde sind die Lindenfelser noch ungeschlagen (zwei Siege, drei Unentschieden). Der 59-jährige Felber hat angekündigt, dass er aus persönlichen Gründen möglicherweise keine Mannschaft mehr trainieren werde. kr/red