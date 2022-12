HSG-Talente feiern gleich drei Kantersiege

Bensheim. Zum Abschluss der Oberliga-Vorrunde erspielten die B-Jugendhandballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach einen 54:17-Kantersieg gegen TuSpo Obernburg und untermauerten mit nunmehr 12:2 Punkten den zweiten Rang hinter der TSG Oberursel, gegen die sie knapp mit 19:20 die bislang einzige Saisonniederlage kassierte. Gegen Obernburg spielten: Joy Siakam, Marlene Wagner – Luana Kappel (15), Lea Meier (10), Chiara Schmitz (6), Milena Podgorac, Franziska Schuster, Leni Lipusch (je 4), Katharina Ille, Aine Hohmann, Mariella Schütz (je 3), Jule Schulz sowie Emma Sophie Schäfer (je 1).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weibl. C-Jugend, Oberliga: HSG - TV Büttelborn 35:19. Zwar verlief die erste Halbzeit (18:10) zunächst etwas holprig, aber spätestens nach dem Seitenwechsel kam Bensheim/Auerbach mit Spielwitz und -übersicht so richtig auf Touren. Mit guter Abwehrarbeit und variablem Mannschaftsspiel sprang ein klarer Erfolg heraus, zu dem Nele Kindinger (6), Mathilda Mehner (5), Emma Sophie Schäfer, Magdalena Bähr, Marie Talita Bradasch, Chiara Freudenberger (je 4), Sophia Hofmann, Jule Schulz (je 3), Lilli Jäger und Martha Müller (je 1) die Treffer beisteuerten.

Weibl. D-Jugend; Bezirksoberliga: TV Büttelborn - HSG 14:41. Bensheim/Auerbach zeigte sich als verlustpunktfreier Tabellenführer auch ohne die erkrankte Trainerin Claudia Richter gewohnt konzentriert und glänzte mit sehr gutem Angriffsspiel. - HSG-Tore: Mariella Koumtoudji (12), Mara Dirion (10), Marie Krauß, Matilda Mehner (je 5), Annika Will, Eva Achtmann (je 3), Darija Ramonaite (2), Sarah Hofmann (1).

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Belohnung bleibt aus Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bezirksoberliga Bensheimer Rumpftruppe schlägt sich wacker Mehr erfahren Handball Flames gewinnen Pokalspiel in Regensburg 34:18 Mehr erfahren

Männl. C-Jugend; Oberliga: HSG Stockstadt – HSG 28:32 (11:18). Basierend auf einer schnellen 10:4-Führung (11.) kam Bensheim/Auerbach (in Kooperation mit HC VfL Heppenheim) zum ersten Saisonsieg. Auch als die Gäste nicht so gut in die zweite Halbzeit starteten und Stockstadt auf 19:23 verkürzte, behielten die Jungs von der Bergstraße die Nerven.

Mit einem herausragenden Henry Braun (14 Tore) setzten sie sich letztlich ungefährdet durch. Zudem trafen Paul Fischer, Nils Ludwig (je 4), Henry Neumann, Noah Bonerz (je 3), Jonathan Kries (2), Silas Schäfer, Jon Steffens (je 1). red