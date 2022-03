HSG kann Erbach nicht helfen

Bensheim. Die männliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach musste sich im letzten Bezirksoberliga-Saisonspiel dem TV Büttelborn mit 21:27. Die HSG war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner, doch mehrere Faktoren verhinderten ein besseres Resultat. So ließ man erneut bei der Defensivarbeit die nötige Konsequenz vermissen, in der Offensive ließ man zu viele klare Chancen liegen und in der Schlussphase machte sich der personell dünn besetzte Kader negativ bemerkbar.

Man merkte dem Gast aus Büttelborn, dem die HSG im Hinspiel beim 29:18-Auswärtssieg die erste Saisonniederlage zufügte, jedoch auch einen unbändigen Siegeswillen an, denn er wollte mit einem Erfolg die Meisterschaft perfekt machen. Bensheim/Auerbach war bemüht, den Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen, hätte man bei einem Sieg doch im Endklassement noch Rang zwei belegt und den SV Erbach zum Meister gekürt. - HSG- Tore: Fischer (7), Vötterl (5/1), Würsching (4), Kuch (3), Wolf und Rebenich (je 1). lew

D-Jugend steht im Endspiel

Die weibliche D-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach spielt indes um die Bezirksmeisterschaft. Beim Final-Four in Büttelborn feierte die Mannschaft von Trainerin Claudia Richter im Halbfinale einen klaren 31:8 (15:2)-Erfolg gegen den TSV Pfungstadt und trifft nun am Sonntag (3.) um 13.30 Uhr im Endspiel auf den gastgebenden TV Büttelborn, an dem der HC VfL Heppenheim im anderen Halbfinale mit 16:24 scheiterte. Dagegen schaffte es die männliche D-Jugend des HC VfL ins Endspiel, das am Sonntag (3.) um 11 Uhr beim TSV Pfungstadt stattfindet.

Unterstützt von einer großen Anhängerschar wusste Bensheim/Auerbach auch trotz einiger coronabedingter Ausfälle und dem Fehlen ihrer Spielmacherin Magdalena (Sichtungsmaßnahme in Baden) zu überzeugen. Durch eine konstante Abwehrleistung und sichere Torabschlüssen setzten sich die Flames-Talente schnell deutlich ab und ließen den personell dünn besetzten Pfungstädterinnen keine Chance. – HSG-Tore: Chiara Freudenberger (12), Lilli Jäger (6), Mara Dirion (5), Mia Braun (4), Lina Ross (2), Emilia Grimm und Greta Ross (je 1). red