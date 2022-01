Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II starten mit einem Top-Spiel ins neue Jahr: Zum Auftakt der Rückrunde empfangen die Junior-Flames am Samstag um 18 Uhr die TuS Kriftel in der Weststadthalle. Kriftel führt verlustpunktfrei das Sechser-Feld der Südstaffel der zweigleisigen Oberliga an, Bensheim/Auerbach (6:4 Punkte) nimmt Rang zwei ein.

Das Hinspiel in Kriftel

...