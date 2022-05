HSG feiert Sieg im Derby in Fürth

Bergstraße. Großer Jubel herrschte am Freitagabend bei den Handballern der HSG Bensheim/Auerbach. Im Derby der Bezirksoberliga-Aufstiegsrunde feierte das Team von Trainer Moritz Brandt einen 31:30 (17:15)-Erfolg bei der HSG Fürth/Krumbach. „Das war ein richtig starkes Spiel von uns“, war Brandt begeistert von der Intensität, die seine Mannschaft an den Tag legte. Besonders in der ersten Hälfte „haben wir genial verteidigt“, so der Coach, der zudem im Angriff die nötige Reife und in Marc Friedrich den passenden Regisseur sah. Ein Sonderlob erhielt auch Keeper Nicklas Kilian.

Fürths Trainer Stefan Eger ärgerte sich indes weniger über die Niederlage, sondern vielmehr auch über eigene Fehler. „Das nehme ich zu einem großen Stück heute auf meine Kappe. Insbesondere die letzte Auszeit war unglücklich“, haderte der Coach. Seiner Mannschaft machte er keinen Vorwurf: „Wir haben gekämpft und solche Spiele bringen uns in Sachen Cleverness und Abgezocktheit auch auf das nächste Level“, ist Eger überzeugt. „Wir hatten sehr gute Aktionen, aber insgesamt geht der Sieg für Bensheim auf Grund der ersten Hälfte in Ordnung.“

Nachdem die Gäste einen perfekten Start hingelegt hatten (8:3/10.), dauerte es bis kurz nach dem Seitenwechsel, ehe Fürth wieder egalisieren konnte (17:17, 33.). Von da an entwickelte sich eine offene Partie – mit dem besseren Ende für Bensheim/Auerbach. – Fürther Tore: Beye (15/4), Kaiser (6), Koch (4), Kilian (2), Jäckel, Fischer, Mink (je 1). – Bensheimer Tore: Göbel (9/3), Geier (7), Kuch (6), Friedrich (4), Schader (3), Raddatz (2). mep

