HSG-B-Jugend stark nach der Halbzeit

Bensheim. Im letzten Saison-Auswärtsspiel kamen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach zu einem klaren 28:19 (14:11)-Sieg bei der HSG Hungen/Lich. Dabei sah es zunächst nicht nach einem so deutlichen Ergebnis aus, denn die Flames-Talente starteten nervös sowie mit einer hohen Fehlerquote in Abwehr und Angriff. Die Halbzeit-Ansprache von Trainerin Ilka Fickinger zeigte jedoch Wirkung und Bensheim/Auerbach startete wie verwandelt in die zweite Hälfte. In der Abwehr mit Torhüterin Joelle Wagner als starken Rückhalt wurde nun zugepackt und im Angriff die Chancen viel besser verwertet. - Die Siegtreffer erzielten Chiara Schmitz (6), Sophia Ewald (5), Emma Grub, Zoe Davenport, Mia Klimpke (je 4), Paula Kratz (3), Lara Moritz (2), Mariella Schütz. red

