HSG-A-Jugend bleibt chancenlos

Die Handball-Bundesliga-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach ist im Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft ausgeschieden. Am gestrigen Sonntag besiegte der HC Leipzig die HSG im Rückspiel mit 34:24 (16:15). Bereits das Hinspiel am Mittwoch in der Weststadthalle hatten die A-Flames mit 27:31 verloren. Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzten sich die Gastgeberinnen in den ersten Minuten nach

...