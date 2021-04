Hoffnung stirbt in Wiesbaden und lebt in Kaiserslautern auf

Den großen Schritt in der Tabelle verpassten am Ende sowohl der SV Wehen Wiesbaden als auch der 1. FC Saarbrücken, so dass der Aufstiegszug für sie wohl endgültig abgefahren ist. Doch während sich die Hessen nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch über einen Punktgewinn beim 2:2 (0:0) freuen konnten, herrschte beim Aufsteiger aus dem Saarland eher Ernüchterung. „2:2 verloren. Es war alles gut, bis zum 2:2. Zum wiederholten Mal schenken wir die Punkte her“, schimpfte Trainer Lukas Kwasniok. „Das war für uns ein gewonnener Punkt, den wir uns über eine gute Moral geholt haben“, sagte Wehen Wiesbadens Chefcoach Rüdiger Rehm. - Tore: 0:1, 0:2 Schmidt (56./65.), 1:2, 2:2 Tietz (84./90.+2).

Nach einem emotionalen Auf und Ab lebt beim 1. FC Kaiserslautern die Hoffnung, den Drittliga-Verbleib doch noch zu schaffen. Durch den 3:1-Sieg gegen den Halleschen FC verkürzten die Lauterer den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze auf vier Punkte und haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Das war die Reaktion, die jeder in der ganzen Region, und die auch ich von der Mannschaft erwartet habe. Das war sehr, sehr wichtig und ein brutales Zeichen“, sagte Kapitän Jean Zimmer nach bisweilen hektischen 90 Minuten. Die letzte halbe Stunde musste der FCK nach Gelb-rot gegen Redondo wegen Meckerns in Unterzahl bestreiten. – Tore: 1:0 Pourié (28.), 1:1 Boyd (63.), 2:1 Kraus (81.), 3:1 Hercher (90.) dpa