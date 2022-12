Hoffnung auf neue Schiedsrichter

Bergstraße. Der Plan steht, jetzt fehlt lediglich eine ausreichende Zahl von Freiwilligen: Im Januar 2023 bietet die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße wieder einen Schiedsrichter-Neulingslehrgang an. An sechs Terminen (12., 14., 15. und 28. Januar, 11. und 18. Februar) wird der Kreislehrstab rund um Lehrwart Simon Wecht ( Heppenheim) den Teilnehmern die 17 Fußballregeln näherbringen, Fallbeispiele beleuchten und analysieren sowie die angehenden Unparteiischen fit für die Leitung von Fußballspielen machen.

„Dabei werden manche Sitzungen digital, andere wiederum in Präsenz im Vereinsheim der KSG Mitlechtern stattfinden“, so Karlheinz Dörsam, der Obmann der Bergsträßer Schiedsrichtervereinigung. Am Ende des Lehrganges stehen ein Lauf- sowie ein Regeltest. Werden beide bestanden, können die neu ausgebildeten Schiedsrichter bereits im Frühjahr 2023 ihre ersten Spiele leiten.

Mitmachen können grundsätzlich alle, betont Simon Wecht. Lediglich zwei Bedingungen seien zu erfüllen: Mitgliedschaft in einem hessischen Fußballverein und das Mindestalter von 14 Jahren. Die Anmeldung sollte bis zum 5. Januar erfolgen. „Ab zehn Teilnehmern findet der Kurs sicher statt“, betont der Öffentlichkeitsbeauftragte Jan Turinski. all