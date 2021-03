Frankfurt. Mit den England-Profis Ann-Katrin Berger, Melanie Leupolz und Leonie Maier bestreitet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihre kommenden zwei Länderspiele. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief Berger und Leupolz vom FC Chelsea und Arsenal-Akteurin Maier in das Aufgebot für die Partien in Wiesbaden am 10. April gegen Australien (Samstag, 16.10 Uhr/ARD) und drei Tage später gegen Norwegen (16.00 Uhr/ZDF). Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.

Die drei Spielerinnen hatten im Februar bei den Partien gegen Belgien (2:0) und die Niederlande (1:2) wegen der politischen Vorgaben während der Corona-Pandemie gefehlt.

Die Hoffenheimerin Fabienne Dongus ist neu im DFB-Aufgebot. © pix

Zudem berief die Bundestrainerin Fabienne Dongus (Hoffenheim) erstmals in den Kader. Verzichten muss Voss-Tecklenburg dagegen auf die verletzte Sydney Lohmann (Bayern). Wie bereits beim Länderspielauftakt wird die Wolfsburger Torhüterin Almuth Schult mit der Auswahl trainieren, aber nach ihrer Schulter-Operation und der Geburt ihrer Zwillinge nicht zum Aufgebot gehören. Man wolle sich erneut ein Bild von ihrem Leistungsstand machen, teilte der DFB mit.

Gegen Australien gab es bislang erst vier Länderspiele. „Umso mehr freue ich mich auf diesen hochkarätigen Vergleich, denn die meisten Spielerinnen des Teams stehen in den europäischen Spitzenligen unter Vertrag. Das wird ein sehr interessantes Spiel für uns, aus dem wir viele Erkenntnisse gewinnen werden“, sagte Voss-Tecklenburg.

Dagegen trifft die DFB-Auswahl bereits zum 42. Mal auf Norwegen. Die Skandinavierinnen zählen „seit Jahren zu den herausragenden europäischen Teams“, sagte die Bundestrainerin und betonte: „Die beiden Spiele gegen diese Topteams werden unsere junge Mannschaft in ihrem Reifeprozess wieder ein Stück weiterbringen.“

Das Länderspieljahr hatte mit dem 2:0-Sieg gegen Belgien und der 1:2-Niederlage gegen die Niederlande begonnen. Das Ticket für die EM in England hat das Team um Spielführerin Alexandra Popp souverän gelöst. Die eigentlich für 2021 geplante Endrunde wurde wegen der Corona-Pandemie der Olympia-Verschiebung um ein Jahr auf 2022 verlegt. dpa

