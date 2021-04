Hoffen auf EM im August

Frankfurt. Die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt findet nicht wie geplant am 27. Juni statt. Das traditionell topbesetzte Triathlon-Rennen über 3,82 Kilometer Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km Laufen wurde auf den 15. August verschoben. Gründe sind die weiter anhaltende Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Einschränkungen, heißt es in einer Mitteilung von „Ironman“.

Die Veranstalter erhoffen sich, dass eine Austragung im August „unter besseren Voraussetzungen stattfinden kann“. Im vergangenen Jahr hatte das Rennen ebenso wie die für Oktober 2020 geplante WM auf Hawaii ausfallen müssen. Und auch in diesem Jahr mussten bereits einige Triathlon-Veranstaltungen von Ironman über die lange oder auch die halbe Distanz abgesagt bzw. verschoben werden, darunter einige Rennen in Spanien.

Den letzten Ironman in Frankfurt hatte Superstar Jan Frodeno in 2019 bei Gluthitze gewonnen und damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Für den hessischen Lokalmatadoren Patrick Lange reichte es bisher noch nicht zu einem Sieg bei seinem Heimrennen.

Dreifach-Weltmeister Frodeno und Zweifach-Champion Lange treffen am morgigen Samstag bei der Challenge Gran Canaria über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen aufeinander. lhe

