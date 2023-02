Hockey: Mannheimer scheitern im Halbfinale

Frankfurt. Die Damen des Düsseldorfer HC und die Herren vom Harvestehuder THC haben die Titel bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in der Frankfurter Ballsporthalle gewonnen. Der DHC verteidigte am Sonntag seinen Titel mit einem 4:1 (1:1) im Finale gegen den Club an der Alster. Im Anschluss gewann der HTHC das Endspiel zweier Hamburger Clubs mit 3:2 (1:1) gegen den Lokalrivalen Club an der Alster.

Kilian Pöhling und Toptorjäger Michael Körper hatten den HTHC vor 4273 Zuschauern mit 3:1 in Führung gebracht, ehe Dieter-Enrique Linnekogel in der Schlussminute verkürzte. Zuvor bei den Damen hatte ein Strafecken-Doppelpack von Düsseldorfs Kapitänin Selin Oruz (35.) und Annika Sprink (37.) zum 3:1 den wesentlichen Unterschied gemacht. „Ich bin einfach nur glücklich. Anfangs haben wir uns gegen den tief stehenden Gegner schwer getan“, sagte Oruz, die zudem ihren 26. Geburtstag feierte.

In den Halbfinals am Samstag hatten die beiden Mannheimer Final-Four-Teilnehmer das Nachsehen: Die Herren des Mannheimer HC mit dem Bensheimer Mario Schachner verloren als Titelverteidiger 3:5 (2:2) gegen den Harvestehuder THC, die MHC-Damen unter lagen Düsseldorf 0:4 (0:1). dpa