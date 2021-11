HLZ fördert Talente auf allen Ebenen

Bergstraße. Der Schweiß floss, die Beine brannten bei den anstrengenden Übungen. Aber das machte den Herbstcamp-Teilnehmern des Handball-Leistungszentrums Bergstraße – kurz HLZ – gar nichts aus. Im Gegenteil: Bei Kindern und Trainern herrschte gleichermaßen Freude, dass die Veranstaltung mit Hygienekonzept (u.a. wurden alle Teilnehmer an den drei Tagen zwei Mal getestet) in der Bensheimer Weststadthalle stattfinden konnte.

Vier Trainer standen für die 28 Talente zur Verfügung und alleine die Qualifikation der Übungsleiter unterstreicht den hohen Anspruch des dem schulischen Leistungszentrum am AKG Bensheim angeschlossenen HLZ: Die Camp-Leitung hatte wieder Sportwissenschaftler und B-Lizenz-Inhaber Robert Vuletic inne. Dazu kam Bundesliga-Trainerin Heike Ahlgrimm (A-Lizenz) und Leon Brüning (B-Lizenz). Die Vierte im Bunde war Erin Yildirim. Die frühere Hessenauswahlspielerin absolvierte bei der Sportlichen Leiterin des HLZ, Claudia Richter, in den Sommerferien einen Schülermentoren-Lehrgang der mit dem Erwerb der Lizenz „Kinderhandball“ abgeschlossen wurde. „Damit gehen wir unseren Weg weiter, unsere Teilnehmer auch als Multiplikatoren für den Handball-Sport zu gewinnen“, erläutert HLZ-Geschäftsführer Marcus Essinger: „Viele ehemalige Spieler von uns und von Claudia Richter ausgebildete Schülermentoren sind als Übungsleiter in den Vereinen der Region aktiv. Dies ist neben der Talentförderung ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, mit der wir den Handball auch in der Breite fördern wollen.“

Wie eng die Verbundenheit mit früheren Teilnehmern ist, wurde auch bei der Siegerehrung des internen Turniers und des Siebenmeterwettbewerbs deutlich: Es gab Preise vom Bundesligisten MT Melsungen, die der langjährige Profi und frühere HLZ-Spieler Michael Allendorf zur Verfügung gestellt hatte. Im Camp wurde besonders an der Verletzungsprophylaxe mit vielen Übungen im koordinativen und athletischen Bereich gearbeitet. Auch kamen moderne Trainingshilfen wie Blazepods – frei programmierbare Lichter zur Übungsgestaltung und Motivationssteigerung – zum Einsatz. Die abwechslungsreichen Übungseinheiten und die hohe Eigenmotivation der Kinder sorgten für einen hohen Trainingsimpuls an den drei Trainingstagen mit insgesamt neun Einheiten und zusätzlich vielen Spiel- und Bewegungsformen. red/Bild: Ober/HLZ