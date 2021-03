Bensheim. Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach wird in den letzten Wochen vom Verletzungspech verfolgt: Nach Alicia Soffel und Isabell Hurst fällt nun auch Lotta Heider länger aus. Die 19-jährige Rechtsaußen zog sich bei einem Lehrgang der U19-Nationalmannschaft in Aschaffenburg einen Kreuzbandriss zu. Dadurch wird sie voraussichtich sechs Monate fehlen. Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm wird die restlichen sieben Saisonspiele mit den verbleibenden zwölf Feldspielerinnen bestreiten - nach den bisher erfolgreichen Auftritten liegt die HSG auf dem siebten Platz und kann ihr Saisonziel einstelliger Tabellenplatz auch unter den erschwerten Bedingungen weiterhin erreichen. Weitere Informationen am Dienstag im Bergsträßer Anzeiger.

