Heute Spargellauf mit Halbmarathon

Lampertheim. Der Turnverein Lampertheim veranstaltet am heutigen Samstag von 13 bis 20 Uhr den traditionellen EWR-Spargel-Lauf mit Halbmarathon sowie Volksläufen über einen, zwei, fünf und zehn Kilometer. Start für alle Läufe ist an der Jahnhalle des TVL (Am Sportfeld). Dort beginnt der Spargellauf mit dem Bambini- (14 Uhr, 800 m) und Schüler-Lauf (14.20 Uhr, 1,8 km).

Start zum Fünf-Kilometer-Lauf ist um 15 Uhr, er führt in Richtung Innenstadt bis zum Wendepunkt in der Römerstraße in Höhe des ehemaligen Zollamtes (Einmündung Kaiserstraße). Startschuss für den Halbmarathon (auch als Staffel für vier Läufer) ist um 16 Uhr für einen Rundkurs auf der alten B44, durch Neuschloß und die Lampertheimer Innenstadt. Beim Zehn-Kilometer-Lauf (Start 17 Uhr) geht es durch die Innenstadt zum Wendepunkt an der alten B44.

Zwischen 13 und 20 Uhr werden die Straßen auf dem Streckenverlauf gesperrt. red