Hessenpokalgegner auf Augenhöhe für Wald-Michelbach

Bergstraße. Der Kreispokalsieger von 2019/20, Eintracht Wald-Michelbach, hat in der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals einen Klassenkameraden als Gegner: Germania Ober-Roden kommt in den Überwald. Die Eintracht erwartet den Verbandsliga-Konkurrenten am Mittwoch, 25. August, 19.30 Uhr. Das an diesem Termin vorgesehene Kreisoberliga-Punktspiel der Eintracht-Reserve gegen den SV Unter-Flockenbach II wird um einen Tag auf Donnerstag, 26. August, 19.30 Uhr, verlegt. Gewinnen die Wald-Michelbacher ihr Erstrundenspiel, stehen sie im Hessenpokal unter den letzten 16 Mannschaften. kar/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1