Hessenpokal geht in dieser Woche weiter

Frankfurt/Bergstraße. Im Rahmen einer Verbandsvorstandssitzung des Hessischen Fußball-Verbandes haben Präsidiumsmitglieder, Regionalverantwortliche und Kreisfußballwarte über die Fortführung des Hessenpokals 2020/21 beraten, dessen Sieger bis zum 1. Juli an den Deutschen Fußball-Bund gemeldet werden muss. Da die behördlichen Vorgaben derzeit nur die Spielmöglichkeit für Fußballmannschaften ab der Regionalliga aufwärts zulassen, hat der HFV beschlossen, den Wettbewerb ab dem Viertele mit den Mannschaften fortzusetzen, die in der aktuellen Situation Fußball spielen dürfen.

Die daraus resultierend Viertelfinalbegegnungen sollen in dieser Woche ausgetragen werden. So treffen voraussichtlich am Dienstag der KSV Hessen Kassel und der TSV Steinbach Haiger aufeinander. Am Mittwoch spielen FC Gießen – SV Wehen Wiesbaden, Bayern Alzenau – Kickers Offenbach sowie Et. Stadtallendorf – FSV Frankfurt.

Die Amateurvereine, die noch im Hessenpokal vertreten waren, nach dieser Entscheidung aber ausscheiden, sollen solidarisch von den übriggebliebenen höherklassigen Vereinen eine finanzielle Entschädigung erhalten. Zusätzlich räumt der HFV den ausscheidenden Achtelfinalisten ein Startrecht im Hessenpokal-Wettbewerb der kommenden Saison ein. Der Bergsträßer Pokalsieger war bereits in der zweiten Runde auf Hessenebene mit 1:3 am Achtelfinalisten SV Pars Neu-Isenburg gescheitert.

Zu Beginn gab HFV-Präsident Stefan Reuß einen aktuellen Stand in punkto Corona-Pandemie und den entsprechenden Beschränkungen wieder. Der Verbandsvorstand nahm mit großem Bedauern die erneuten Einschränkungen für den Jugendfußball zur Kenntnis. red

