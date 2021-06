Hessenliga spielt in neuem Modus

Frankfurt. Die Fußball-Hessenliga wird die Meisterschaftsspiele der Saison 2021/22 im Rahmen eines alternativen Spielmodells bestreiten: Die Liga wird in zwei Gruppen geteilt. Der Gruppenphase, die in Hin- und Rückrunde gespielt wird, schließt sich eine Auf- und Abstiegsrunde an. Diesen Beschluss fasste der Verbandsausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung im Hessischen Fußballverband.

Die Gruppenliga Frankfurt-Ost wird dagegen nach dem entsprechenden Beschluss die Saison in Hin- und Rückrunde austragen. Bei einem Austausch mit den Vereinen der Liga zu möglichen Spielmodellen konnte keine eindeutige Präferenz für eines der Modelle erzielt werden. red