Hessenliga-Damen fehlen 43 Kegel

Lorsch/Bensheim. Die Keglerinnen der SG Lorsch/Bensheim waren in der Bundesliga spielfrei, da die Partie bei BW Auma verlegt wurde. Die Zweite hatte in der Hessenliga in einem knappen Match 3:5 (3102:3145) bei der SG Hainhausen das Nachsehen.

Der Start der Gäste war gut, Lea Hassenzahl holte bei Satzgleichheit den Mannschaftspunkt mit 515:487, Petra Czajkowski (530) siegte 3:1. Mit 54 Kegel ging es in die zweite Partie, die gegen Lorsch/Bensheim lief. Christa Borger (538) erzielte zwar zehn Holz mehr, verlor aber ebenso 1:3 wie Kerstin Gutgesell (462), deren Gegnerin persönliche Bestleistung für diese Saison spielte.

Der Zwischenstand war 2:2 mit minus 17 Kegeln. Silke Walter siegte bei 539:539 Holz mit 2,5:1,5 Sätzen, Christel Enders (518) verlor 1:3. Bei 3:3 Mannschaftspunkten gingen die entscheidenden Zusatzpunkte mit einer Differenz von 43 Kegeln an die Gastgeberinnen. red