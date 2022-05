Hessenliga-Aufsteiger startet mit Sieg

Bensheim. Aufsteiger TC Bensheim ist mit einem 6:3-Sieg gegen den TC Wehen in die Tennis-Hessenliga der Damen 40 gestartet. Dreimal ging es in den Einzeln in den Matchtiebreak – und dreimal hatten die Bensheimerinnen das bessere Ende für sich: durch Katarina Nelski an Punkte eins (6:3, 3:6, 10:1), Brigitte Singer (Bild) an zwei (5:7, 6:2, 10:4) sowie Christina Borgulya an fünf (2:6, 7:5, 10:5). Den wichtigen Punkt zum 4:2 nach den Einzeln holte Ina Burchard (6:1, 6:2).

Spannend ging es in den Doppeln weiter, die ersten beiden Paarungen gingen an den TCB. Nelski/Schäfer gewannen 7:6, 4:6, 10:8, für den sechsten Punkt sorgten Singer/Burchard mit 6:3, 6:4.

© Jürgen Strieder

Ihr nächstes Heimspiel haben die Bensheimer Hessenliga-Seniorinnen am 11. Juni (14 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. red/Bild: Strieder

