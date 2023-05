Hessen-Silber für Maria Woll in Thüringen

Bensheim. Einen guten Start in seine zweite Saison legte das GGEW Racing Team vom Förderverein Radsport Hessische Bergstraße mit den Lizenzrennfahrern der SSG Bensheim hin. Die weite Reise zu den gemeinsamen Landesverbandsmeisterschaften Thüringen-Hessen in Sömmerda hatte sich gelohnt. Maria Woll holte die Silbermedaille bei der Elite Frauen, Florian Dietz die Bronzemedaille in der Klasse U 23.

Zudem fuhren Henning Jaecks (5./Masters 2), Benedikt Becker (7.) und sein Bruder Bastian (8./jeweils Elite Männer) in die Top Ten. In der Mastersklasse 4 holte Wolfgang Lenhardt die Silbermedaille bei der Offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Einzelzeitfahren.

Als DM-Sechster bei den Querfeldmeisterschaften im Januar in München fuhr Sascha Starker bei der Elite Männer auch eine starke Bulkls-MTB-Serie. Er gewann drei von vier Läufen und wurde somit Gesamtsieger.

Die Nachwuchshoffnung Ben Bachmann (U 17) machte als Vierter beim Bellheimer Frühjahrskriterium und als Zweiter zum Auftakt der Sommerbahnmeisterschaft in Darmstadt auf sich aufmerksam. Verletzungsbedingt konnte er nicht bei den Hessenmeisterschaften antreten.

Zum Racing-Team gehören auch Triathleten und Läufer der SSG. Luc Dieteren wurde Zweiter in seiner Altersklasse M 60 beim Bonner Halbmarathon (1:29.18 Std.), während Torsten Wambold ebenfalls auf Rang zwei in der Ak 45) beim Beinwaldmarathon lief (2:51:15). Neues Teammitglied bzw. SSG-Rückkehrer ist Ex-Profi Christian Mager aus Zwingerberg, der wieder Spaß am Radsport gefunden hat.

Kindertraining im Bikepark

Der erfahrene Offroad-Fahrer Vincent Kirste (SSG und Racing-Team Mitglied) bietet ab sofort jeweils freitags von 17 bis 18 Uhr ein Mountain-Bike-Training im Bikepark neben dem Sportpark West am Berliner Ring für Kinder und Jugendliche von 5 bis 16 Jahren an, bei dem vor allem die Fahrtechnik geübt, aber auch Hindernisse überwunden und kleine Sprünge gemacht werden. Die Kids können unverbindlich vorbeikommen und reinschnuppern.

Zudem freuen sich die Bensheimer Radsportler auf die Ausrichtung des Internationalen GGEW Grand Prix am 10. September, zu dem etwa 400 Radcrosser aus Europa erwartet werden. Dabei geht es u.a. wieder um Punkte für die Rangliste der Bundesliga und des Weltverbandes UCI. Zudem wird im Rahmenprogramm auch wieder ein Laufradrennen für die Allerkleinsten angeboten. red