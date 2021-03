Alsbach. Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit legt Sebastian Heß (33) am Saisonende sein Traineramt beim Fußball-Gruppenligisten FC Alsbach aus privaten Gründen nieder. Dieser Weggang ist dem Coach nicht leichtgefallen, „denn der FCA ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aber wir haben uns als Familie entschlossen, zurück in die Südpfalz zu ziehen. Durch die räumliche Distanz wird eine Fortführung des Engagements an der Bergstraße leider nicht mehr möglich sein.“

Für das junge FCA-Team ist Heß derzeit mehr als nur ein guter Trainer. In Spielerkreisen schätzt man neben seinem Fußballsachverstand auch den Umgang mit jungen Spielern. Auch die Zusammenarbeit mit den Club-Verantwortlichen ist beispielhaft, was der Sportliche Leiter Tobias Kreissl lobend erwähnt: „Er hinterlässt riesige Fußstapfen. Nicht nur sein hervorragender Draht zu allen Personen, von Mannschaft, über Vorstand bis hin zu den Fans, sondern auch seine über alle Maße hinaus engagierte Art wird schwer zu ersetzen sein. Nun heißt es für uns, die Weichen neu zu stellen und einen Trainer zu präsentieren, der gut zum Team und dem Verein passt.“

Sebastian Heß war für Alsbach als Spieler von 2011 bis ’16 in der Verbandsliga sowie danach sporadisch in der zweiten Mannschaft im Einsatz. Zudem engagierte sich der A-Lizenzinhaber als Nachwuchscoach beim JFV Alsbach/Auerbach. red