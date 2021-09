Herren 50 siegen und werden Vierter

Auerbach. Die Herren 65 des TC Auerbach beendeten die Saison in der Bezirksoberliga mit einem 5:1-Sieg bei RW Groß-Gerau II auf dem vierten Tabellenplatz.

Die vier Einzel entschieden die Auerbacher jeweils in zwei Sätzen für sich. Es spielten Horst Lindenlaub, Hans Simbrick, Reiner Maul und Dieter Rhode. Damit stand der TCA-Sieg bereits vor den Doppeln fest. Hier holten Lindenlaub/Maul mit 6:2 und 6:1 einen weiteren Punkt, Rausch/Goerlinger unterlagen 2:6, 3:6.

Am Samstag (18.) findet ab 14 Uhr das letzte Saisonspiel der Auerbacher Herren 50 statt; sie treten als Fünfter (3:7 Punkte) in der Bezirksliga A beim Verfolger TC Zwingenberg (1:9) an. red