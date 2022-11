In der Fußball-Kreisliga B feierte die zweite Mannschaft der FSG Riedrode am vergangenen Wochenende nach dem 4:4 im Spitzenspiel bei der TSV Auerbach II die Herbstmeisterschaft. Doch wer Herbstmeister ist, hat in Sachen Meisterschaft und Aufstieg noch einen weiten Weg vor sich. „Wir würden natürlich gern auch am Saisonende auf dem ersten Tabellenplatz stehen, doch weder Meisterschaft noch

...