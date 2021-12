In Bestbesetzung empfängt der HC VfL Heppenheim in der Frauenhandball-Bezirksoberliga am Sonntag (16 Uhr) den direkten Tabellennachbarn TGS Walldorf II (je 4:2 Punkte). HC-Trainer Sascha Köhl sieht aber dennoch die Gäste in der Favoritenrolle: „Aber natürlich ist es immer unser Ziel – gerade zu Hause – zu gewinnen“, verspricht er eine kämpferisch starke Leistung.

