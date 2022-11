Mit große, Kampfgeist kam der TTC Heppenheim in der Tischtennis-Verbandsliga auswärts zu zwei 9:7-Arbeitssiegen binnen weniger Tage. Beim TV Bieber lag der bis zur Mitte der Partie stets knapp zurück; doch vier Siege in Serie brachten die Heppenheimer in die Erfolgsspur. Wichtig war dabei der Spielgewinn von Jürgen Dreißigacker nach 0:2-Satzrückstand. - Weitere TTC-Punkte: Klevenz/Pavolka (2),

...