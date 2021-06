Heppenheimer Kantersieg beim Benny-Stein-Comeback

Heppenheim. Endlich Medenrunde – auch die Tennismannschaften des TC Heppenheim waren glücklich, wieder um Liga-Punkte spielen zu können. Im Erwachsenen-Bereich geht der TCH mit vier Mannschaften auf Landes- sowie zehn auf Bezirksebene auf den Platz. Elf Teams vertreten die Farben der Heppenheimer beim Nachwuchs.

Herren 30, Bezirksliga: TCH – TC Bickenbach II 3:3. Die neu gegründete Heppenheimer Mannschaft war mit dem Ergebnis nach vier Stunden Spielzeit mehr als zufrieden. Zum Remis steuerten Ahmed Mahmoud (6:3, 6:1), Paul Szrama (6:0, 6:0) und Thomas Zermann/Szrama 7(:5, 6:1) die Siegpunkte bei.

Herren 40, Gruppenliga: TCH – MSG Birkenau 9:0. Zehn Monate nach dem mit vier Matchbällen um Haaresbreite verpassten Aufstieg in die Verbandsliga nehmen die Heppenheimer einen neuen Anlauf, in der Gruppenliga eine ansprechende Rolle zu spielen. Und der Saisonauftakt verlief vielversprechend. Besonders erfreulich: Benny Stein gelang nach vierjähriger Tennis-Abstinenz ein erfolgreiches Debüt in der Altersklasse. Damit hat sich neben Alexander Wiecha und Ken Schmitt ein weiterer Spieler, der beim TCH groß geworden ist, im Team etabliert, für das zum Auftakt noch Joca Djordjevic Karsten Formatschek und Axel Schütz erfolgreich spielten.

Damen 50, Verbandsliga: SV Bischofsheim – TCH 2:4. Neuzugang Eli Wimmer punktete souverän (6:3, 6:3). Erika Walthes-Friton und Karin Böhm erkämpften ihre Siege im Champions-Tiebreak mit 10:8 bzw. 10:4. Auch in den Doppeln erwiesen sich die Gegnerinnen als ebenbürtig. Erika Walthes-Friton und Karin Böhm entschieden ihr Match und das Spiel ebenfalls im Champions-Tiebreak (10:7).

TCH-Heimspiele am Wochenende: Damen 50-Verbandsliga – BW Wiesbaden, Damen 50-II-Bezirksoberliga – TG 75 Darmstadt (beide Sa 9 Uhr); Herren 55-Bezirksoberliga – Groß-Rohrheim (Sa. 14 Uhr); Damen-Bezirksoberliga – Ober-Roden II, Herren II-Bezirksliga – Beerfelden, Herren-Gruppenliga – Viernheim (alle So. 9 Uhr). red