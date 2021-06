Heppenheimer erst im Finale gestoppt

Darmstadt. Elliot Weiße hat mit seinen 17 Jahren schon viele Tennis-Turniere gespielt. Doch die diesjährigen Darmstädter Jugend-Bezirksmeisterschaften auf der Anlage der SG Weiterstadt waren auch für das Talent vom TEC Darmstadt etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil er selbst die Konkurrenz bei den U18-Junioren gewann, sondern weil er nach der langen Coronapause endlich viele alte Tennisfreunde wieder treffen konnte.

„Es war ein sehr schönes Gefühl. Wir haben uns alle sehr lange nicht mehr gesehen. Das bedeutet mir diesmal mindestens genauso viel wie der Sieg“, freute sich der TEC-Youngster nach seinem deutlichen 6:0; 6:1-Sieg im Finale über den überraschend bis dorthin vorgestoßenen und ungesetzten Jonah Schmidt (BW Heppenheim).

Ihren ersten Freilufttitel im Bezirk feierte Paulina Tuscher (TEC Darmstadt). In einem engen Endspiel bei den U18-Juniorinnen bezwang sie Mannschaftskollegin Emelie Koch mit 6:7, 6:3, 10:3. „Ich werde jetzt in die Stadt gehen und mit Freunden feiern“, verriet die glücklichere Gewinnerin, für die die Meisterschaften 2021 altersbedingt die Letzten im Nachwuchsbereich waren.

Zwei Titel für TCO Lorsch

Rund 200 Jugendliche der Jahrgänge 2003 und jünger kämpften über sechs Tage in sieben Altersklassen um die Bezirkstitel. Bei hochsommerlichen Temperaturen und den geltenden Hygienevorschriften war es eine schweißtreibende Herausforderung für die Turnierleitung um Bezirks-Jugendwartin Ursula Buck-Pfadler und Spielleiterin-Jugend Silke Grüning-Schuchter. Buck-Pfadler lobte vor allem das disziplinierte Verhalten der Jugendlichen und ihrer Eltern auf der Anlage: „Alle haben sich in dieser etwas schwierigen Zeit für uns alle an die Regeln gehalten.“

So setzten sich eine Altersklasse tiefer (U16) mit Helene Kreibich (TC Seeheim) und Carlos Fernando Nau (TuS Griesheim) die beiden top-gesetzten in ihren Feldern durch. Kreibich bezwang die an zwei eingestufte Emma Ackermann (TEC Darmstadt) im Finale glatt mit 6:2, 6:2. Deutlich mehr kämpfen musste Nau, der gegen Fynn Kirschner (TC Michelstadt) erst nach 3:6-Satzrückstand mit 6:0 und 10:5 die Partie drehte.

Zwei Bezirkstitel gingen an den TCO Lorsch. Lili-Isabele Muraskaite gewann das Finale der U14 6:2, 6:2 gegen Syntia Kranig (TC Nauheim), Julia Ehnes triumphierte bei den U13-Juniorinnen 4:6, 6:0, 10:5 gegen Paulina Habedank (TC Seeheim). David Weimar (BW Heppenheim) verlor das Endspiel der U14-Junioren 6:7, 0:6 gegen Selmin Brdar (TuS Griesheim). robo

