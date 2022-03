Kurzfristig vom Spielplan abgesetzt werden musste das für Mittwochabend geplante Bezirksoberliga-Derby zwischen den Handballerinnen des SV Erbach und dem HC VfL Heppenheim. Am Dienstagabend wurden positive Corona-Tests von Heppenheimer Spielerinnen gemeldet. „Daraufhin haben wir das Spiel in Absprache mit Erbach erneut verlegt“, erklärt VfL-Trainer Sascha Köhl. Der nächste Anlauf soll schon am

...