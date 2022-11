Heppenheim siegt mit Kämpferherz

Heppenheim. Mit große, Kampfgeist kam der TTC Heppenheim in der Tischtennis-Verbandsliga auswärts zu zwei 9:7-Arbeitssiegen binnen weniger Tage. Beim TV Bieber lag der bis zur Mitte der Partie stets knapp zurück; doch vier Siege in Serie brachten die Heppenheimer in die Erfolgsspur. Wichtig war dabei der Spielgewinn von Jürgen Dreißigacker nach 0:2-Satzrückstand. - Weitere TTC-Punkte: Klevenz/Pavolka (2), Klevenz (2), Pavolka, Schaumann (2) und Druffel.

Bei der TG Unterliederbach behielten die Heppenheimer in vier von fünf Partien über die volle Distanz die Nerven, so dass sie auch hier letztlich mit 9:7 die Nase vorn hatten. Maximilian Schaumann verteidigte mit zwei Einzelsiegen seine weiße Weste. - Weitere TTC-Punkte: Klevenz/Schaumann (2), Klevenz, Pavolka, Gwosdz und Wingert (2).

Bezirksliga: TTC III – SV Ober-Hainbrunn 9:5. Mit dem zweiten Saisonerfolg befreite sich Heppenheim aus dem Tabellenkeller. Es punkteten Druffel/Knapp, Stimmler/Müller, Druffel (2), Stimmler, Knapp (2) und Müller (2). drei/ü