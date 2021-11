Heppenheim II steigert sich zu spät

Heppenheim. Eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte reichte den A-Liga-Handballern des HC VfL Heppenheim II nicht, um den ersten Punktgewinn zu feiern. Gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt unterlag das Team um Spielertrainer Simon Meier mit 21:27 (11:16). „Wenn man die Fehler weglässt, die wir gerade in der ersten Hälfte machten, wäre vielleicht was möglich gewesen“, meinte Meier.

Heppenheim zeigte sich in den ersten 30 Minuten zerfahren, agierte in der Offensive überhastet, schloss unvorbereitet ab und in der Deckung fehlte die Ordnung. „Die zweite Hälfte war dann von der Einstellung her in Ordnung “, so Meier, dessen Team mehrfach auf vier Tore verkürzte. – HC VfL-Tore: Siepe (7), Ruff (6), Gündling (3/1), Bartke (2), Schmitt (2/1), Koch (1). me