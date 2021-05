Henning Jaecks will es als „Master 2“ noch einmal wissen

Bensheim. Langsam, sehr langsam, scheint sich das normale Leben ein wenig zurückzumelden. Zumindest machen die sinkenden Inzidenzzahlen Hoffnung auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Sport, was auch die Radsportabteilung der SSG Bensheim sehr begrüßen würde. Denn derzeit sind nur individuelle Trainingsausfahrten, aber kein Gruppentraining möglich. Crossrennen auf dem tollen Gelände der „Sportmeile West“ sind noch nicht denkbar, das Radrennen in Einhausen, fest im Sportkalender der Radsportelite eingeplant, konnte im Frühjahr ebenfalls nicht stattfinden.

Eigentlich keine guten Nachrichten für die Radsportler des Bensheimer Vereins, doch entmutigen lassen sie die Sportler auf keinen Fall. Aufgeben ist ohnehin kein Bestandteil der DNA von Radcracks, daher macht man das Beste aus der Situation. „Wir sind alle sehr ordentlich am Trainieren und bereiten uns auf die Saison und die vielleicht möglichen Wettkämpfe vor. Ganz egal, ob man Cross- oder Straßenfahrer ist oder für einen Triathlon trainiert. Wir wollen fit in die Saison gehen“, sagt Luc Dieteren, der Chef der Bensheimer Radsportabteilung.

Hochmotiviert strebt Henning Jaecks von der SSG-Radsport-Abteilung in diesem Jahr Wettkampf-Starts in der Altersklasse „Masters 2“ an. © Lotz

Die SSG-Radfahrer haben schließlich einiges vorzuweisen. Viele Male stellten sie in Bensheim den Sportler des Jahres, die Namen Sascha Starker, Jan und Heike Dieteren, die Brüder Bastian und Benjamin Becker oder die Nachwuchshoffnung Florian Dietz sind in der Radsport- oder Triathlonszene ein Begriff. Mit Wolfgang Lenhardt haben die Bensheimer sogar einen Weltmeister in ihren Reihen. Er ist der amtierende Zeitfahrweltmeister der Altersklasse 70 bis 75 Jahre und strebt in diesem Jahr erneut den Titel an.

Und einer, den man in Bensheim sehr gut als Organisator von Radsportevents kennt, greift nochmals an. Henning Jaecks, der mit Luc Dieteren immer wieder Top-Rennen organisiert, trainiert für ein Comeback. Als ehemaliger Nationalfahrer konnte Jaecks sich in der Crossszene einen Namen machen, er nimmt einen neuen Anlauf und möchte sich bei den Masters 2 ganz vorne präsentieren. „Ich fahre so viel Rad wie schon lange nicht mehr und habe richtig Spaß daran, ins Renngeschehen einzusteigen. Ich will vor allem bei unserem Heimrennen in Bensheim mit dabei sein und vielleicht meinen Heimvorteil nutzen“, sagt Henning Jaecks.

Bestandteil der schnellen und abwechslungsreichen Crossstrecke in Bensheim, auf der viele Rennen der C-Kategorie und auch Deutsche Meisterschaften stattfanden, wird das Gelände des Bikeparks sein. Der GGEW-Bikepark wurde im September 2020 eröffnet. Schnell wurde das Terrain von den Kids und Jugendlichen entdeckt. Teilweise tummelten sich an einem Wochenende gleichzeitig über 80 Biker auf dem Gelände, ehe die zweite Welle der Coronapandemie dem Ganzen ein schnelles Ende setzte. Seit Oktober ist das Gelände gesperrt und alle hoffen sehnlichst auf einen neuen Startschuss.

Derzeit können die Samstags-Ausfahrten der SSG offiziell noch nicht angeboten werden, doch alle stehen in den Startlöchern. Die Trikots der Guides sind schon fertig und warten darauf, getragen und gezeigt zu werden. Das Training ist für alle offen, Radsportler sind immer willkommen. Zum traditionellen Samstagstraining treffen sich die Teilnehmer am Ritterplatz. Aufgeteilt in verschiedene Leistungsgruppen werden die Touren von Guides geführt. Und da geht es schon ordentlich zur Sache. In drei bis viereinhalb Stunden mit einem Durchschnitt von 25 bis 28 km/h auch durch die Berge des vorderen Odenwalds oder etwas ruhiger ins Ried. Immer am Leistungsvermögen der Teilnehmer orientiert.

Im Sommer sind es teilweise drei Gruppen, die zu den Ausfahrten unterwegs sind. Am Ende sind alle zufrieden, trafen sich vor Corona zum Abschluss im Café und es gab nur ein Thema: den Radsport in all seinen Facetten. pfl

